Сенников назвал нечестным автоматический проход сборной Польши в финал стыков

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников высказался о решении Международной федерации футбола (ФИФА) не допустить национальную команду до стыкового турнира чемпионата мира 2022 года.

«Я считаю, что это решение по-спортивному нечестное, тут, наверное, должны протестовать команды Чехии и Швеции. Мало того что поляки не будут играть, плюс потом ещё на своём поле играют в финале, преимущество большое у них», — цитирует ТАСС Сенникова.

Сборная России официально отстранена от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года. Команда Польши напрямую вышла в финал, где сыграет либо со Швецией, либо с Чехией.

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в ответ на решения ФИФА и УЕФА.

Ранее главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон отреагировал на решение Международной федерации футбола исключить сборную России из квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.