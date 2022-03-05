Воссоединение Карпина и Дзюбы и матч с молодёжкой: как развивается ситуация вокруг сборной России

Сборная России по футболу проведёт учебно-тренировочный сбор и сыграет один товарищеский матч, несмотря на отстранение от чемпионата мира — 2022. Валерий Карпин заявил, что не будет вызывать на него легионеров во избежание проблем с логистикой. Специалист также рассказал о встрече с Артёмом Дзюбой, который изъявил желание выступать за сборную. Между тем в Польском футбольном союзе сообщили, что до сих пор не получили официальных бумаг от УЕФА и ФИФА об отмене стыка с Россией.

Сборная России по футболу пострадала от жёсткого вердикта международных спортивных федераций едва ли не больше остальных. В марте она должна была в Москве провести стыковые матчи за право принять участие в финальной стадии чемпионата мира — 2022, которых ждала без преувеличения вся страна.

Однако в один момент команда лишилась надежды и без борьбы оказалась за бортом квалификации мундиаля. Несмотря на это, национальную команду всё же решено собрать в конце месяца. Игроки встретятся 21 марта и будут вместе работать до 27-го.

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Это стало возможным благодаря возврату 22-го тура РПЛ на изначально оговорённые даты — 19 и 20 марта. Более того, подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч. По словам специалиста, соперником, скорее всего, станет молодёжная сборная, которой тоже необходимо с кем-то сыграть.

«Вопрос поиска оппонента находится в стадии проработки. Выбираем, проведём ли спарринг с участием только игроков национальной команды или же встретимся с молодёжкой. 27-го разъедемся. Сбор, предположительно, пройдёт в Москве, но где конкретно, пока не могу сказать», — заявил тренер.

Однако теоретически коллектив ещё сохраняет шансы на участие в стыках. В четверг РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ФИФА и УЕФА об отстранении от международных соревнований. По признанию Карпина, неприятную новость он встретил спокойно, поскольку понимал: такое развитие событий возможно.

«Ни ужаса, ни шока, ни воспоминаний о поражении от Хорватии не было. Сказал жене: «Нас в стыках не будет». Это сложно назвать закономерным итогом, но понимание, что подобное может произойти, присутствовало. Понятно, все футболисты в шоке. Говорят, что это несправедливо. Но я уверен, даже если бы мы добыли очко в противостоянии с Хорватией и завоевали прямую путёвку на мундиаль, нас бы всё равно от него отстранили», — подчеркнул наставник.

Не верит он и в то, что CAS способен занять сторону России. Ожидание лучшего в нынешних реалиях тренер назвал «поиском надежды в безнадёжной ситуации». Однако ФИФА пока не приняла окончательного решения по полуфинальному стыковому матчу с Польшей. Об этом сообщили в Польском футбольном союзе.

«Мы не получали никаких документов от международной федерации по этому поводу. Вся информация, которая появляется на эту тему в СМИ, является домыслами», — написал пресс-секретарь PZPN Якуб Квятковский в Twitter.

По мнению спортивного юриста Валерия Федореева, официальные бумаги должны быть в любом случае, раз у РФС появился повод обратиться в CAS.

«Нужно смотреть документы с решениями УЕФА и ФИФА. Но, как известно, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, сначала должен быть вынесен вердикт, в данном случае — со стороны этих организаций. Банально требуется предмет для обжалования. Поэтому не совсем понятно заявление Квятковского. Если ФИФА и УЕФА приняли решение, значит, они о нём обязаны оповестить польскую федерацию, равно как и российскую. Странно, что там говорят, будто ничего не получали. Документ, возможно, до PZPN просто пока не дошёл», — объяснил юрист в интервью RT.

Ничего не ясно и с будущим самого Карпина. В конце марта у него заканчивается контракт с РФС, и о его продлении ничего не сообщается. По признанию специалиста, в пятницу эта тема не поднималась, вернутся к ней ближе к сбору.

«Давайте не будем загадывать. Возможно, до 31 марта что-то изменится либо в хорошую, либо в плохую сторону. Для начала посмотрим, что произойдёт со сборной», — объяснил тренер.

Более того, пока непонятно, в какой форме сыграет коллектив. По информации источников, официальный экипировщик Adidas приостановил срок действия соглашения с РФС из-за ситуации вокруг Украины. На это Карпин отшутился, что в крайнем случае его подопечные готовы сыграть в обычных манишках.

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Высказался он и о составе национальной команды на мартовский сбор, пообещав вызвать лучших футболистов страны на данный момент. А вот выступающих в иностранных чемпионатах россиян решено не беспокоить из соображений логистики и закрытого воздушного пространства.

Но главной сенсацией стало признание Карпина в том, что в начале года он пообщался с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой. С ним у него ещё со времён работы в «Спартаке» остались натянутые отношения.

«На сборах я с ним контактировал. Мы общались. Всё прошло нормально. Встречался с футболистами «Зенита», которые были в сборной. Артём тоже попросил о встрече. Сказал, что готов и хочет играть за национальную команду. Ответил ему: «Готовься, тренируйся, а мы посмотрим, вызывать или нет», — рассказал наставник.

Ответил он и на вопросы о ближайшем будущем российского футбола. В частности, тренер порадовался, что в РПЛ после массового отъезда легионеров будет выступать больше россиян, и назвал абсолютно логичным предложение расширить Премьер-лигу.

«Сейчас это нужно, поскольку на данный момент наши команды лишились возможности выступать в еврокубках. Плюс не будет пауз на сборные. 30 туров можно провести за полгода, а что делать в оставшееся время? Хотя мы не знаем даже, что случится завтра», — посетовал тренер.

Однако, по его мнению, несмотря на сложившуюся ситуацию, игроки должны продолжать выходить на поле, поскольку футбол объединяет и отвлекает от тяжёлых мыслей.

«Это отдушина, поэтому и клубы, и сборная должны продолжать выступать. Остаётся надежда, что всё происходящее наконец закончится. Наступит мир, и никто не будет умирать», — подытожил Карпин.