Карпин считает, что расширение РПЛ необходимо в нынешней ситуации

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном увеличении количества команд в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Карпин считает, что расширение РПЛ необходимо в нынешней ситуации
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«Оно, скорее всего, будет нужно. На сегодняшний день у нас нет еврокубков. У нас не будет пауз на две недели на сборную. 30 туров можно сыграть за шесть месяцев. А остальные шесть что делать?» — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

На данный момент в элитном дивизионе выступает 16 команд. По информации СМИ, со следующего сезона в РПЛ будет 18 клубов.

Ранее Карпин высказался о спецоперации на Украине.

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