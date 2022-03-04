Карпин считает, что расширение РПЛ необходимо в нынешней ситуации
- Gettyimages.ru
- © BSR Agency
«Оно, скорее всего, будет нужно. На сегодняшний день у нас нет еврокубков. У нас не будет пауз на две недели на сборную. 30 туров можно сыграть за шесть месяцев. А остальные шесть что делать?» — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
На данный момент в элитном дивизионе выступает 16 команд. По информации СМИ, со следующего сезона в РПЛ будет 18 клубов.
Ранее Карпин высказался о спецоперации на Украине.