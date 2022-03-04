Карпин высказался о ситуации на Украине
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«Мысли о том, чтобы как можно быстрее наступил мир. Чтоб люди не умирали. Единственные мысли, которые меня посещают», — цитирует Карпина Sport24.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а спустя три дня объявил о начале специальной военной операции на Украине.
Ранее глава Башкортостана поддержал российскую армию во время матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь».