Карпин высказался о ситуации на Украине

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился мнением о ситуации на Украине.

«Мысли о том, чтобы как можно быстрее наступил мир. Чтоб люди не умирали. Единственные мысли, которые меня посещают», — цитирует Карпина Sport24.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а спустя три дня объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Ранее глава Башкортостана поддержал российскую армию во время матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь».