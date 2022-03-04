Глава Башкортостана поддержал российскую армию на матче «Салават Юлаев» — «Сибирь»
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Во время игры они подняли плакат, на котором изображён российский солдат, буква Z и башкирский национальный герой Салават Юлаев.
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а спустя три дня объявил о начале специальной военной операции на Украине.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» расторг контракты с последними легионерами.