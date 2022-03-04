Сборная России по футболу проведёт сборы с 21 по 27 марта

Сборная России по футболу в конце марта проведёт сборы, несмотря на отстранение ФИФА и УЕФА.

Как сообщает пресс-служба РФС, из-за переноса матчей 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на 19 и 20 марта было принято решение провести учебно-тренировочный сбор национальной команды с 21 по 27 марта в Москве.

Отмечается, что расписание товарищеских матчей на данный момент прорабатывается и будет опубликовано дополнительно.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Изначально Россия в марте должна была сыграть в Польше в рамках стыков за попадание на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а победитель пары должен был в дальнейшем встретиться либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее сообщалось, что РФС подаст апелляцию в САS на решения ФИФА и УЕФА.