РФС подаст апелляцию в САS на решения ФИФА и УЕФА

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Российский футбольный союз (РФС) заявил, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
РФС подаст апелляцию в САS на решения ФИФА и УЕФА
  • РИА Новости

«В рамках единого иска к двум организациям РФС потребует восстановить все мужские и женские сборные команды России по всем разновидностям футбола в турнирах, в которых они принимали участие (в том числе в отборочном раунде чемпионата мира в Катаре), а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено», — говорится на официальном сайте РФС.

Отмечается, что союз будет настаивать на ускоренном процессе рассмотрения дел. В сообщении также упоминается, что ФИФА и УЕФА не располагали правовым основанием отстранять российские команды. В заявлении упоминается, что сборная России по футболу была исключена из отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре под давлением прямых соперников.

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