Сафонов заявил, что Гисдоль как тренер — ноль

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Известный агент Алексей Сафонов высказался об отъезде главных тренеров Маркуса Гисдоля («Локомотива») и Даниэля Фарке («Краснодара») из России в связи с политической ситуацией в стране.
Сафонов заявил, что Гисдоль как тренер — ноль
  • РИА Новости

«Ваноли и Гисдоль — одного поля ягоды. На мой взгляд, немец как тренер — ноль. Удивлён, что его не выгнали раньше. Захотел уехать, и бог с ним. Потеря невелика, и в уходе таких специалистов проблемы не вижу. По работе итальянца выводы делать рано, но, судя по тому, как «Спартак» сыграл с ЦСКА, не исключено, что он отправится домой безо всяких ультиматумов. Давайте посмотрим, как красно-белые будут смотреться в ближайших матчах», — заявил Сафонов в интервью RT.

Он также высказал своё мнение о главном тренере «Динамо» Сандро Шварце, который заявил о намерении отработать контракт.

«Сандро уже не первый год ведёт себя порядочно и по-мужски. К тому же он зарекомендовал себя как великолепный тренер. Но он гражданин Германии, дома его ждут жена и дети. Поэтому может произойти всё. Уверен, семья для Шварца — на первом месте. Почему он должен страдать за Россию? Не исключено ведь и введение персональных санкций. Если ситуация будет накаляться, Сандро придётся уехать», — добавил Сафонов.

Ранее Сафонов заявил, что легионеры получают в России хорошие деньги, но это их не остановит от отъезда.

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