Карпин ответил на вопрос о своём будущем в сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о своём будущем в национальной команде в случае её длительного отстранения.
Карпин ответил на вопрос о своём будущем в сборной России
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«Давайте посмотрим, что будет со сборной. До 31 марта, возможно, что-то изменится. Либо в хорошую, либо в плохую сторону. Ещё 27 дней, ещё может что-то произойти», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Изначально Россия в марте должна была сыграть в Польше в рамках стыков за попадание на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а победитель пары должен был в дальнейшем встретиться либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проведёт сборы с 21 по 27 марта.

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