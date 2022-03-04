В сборной Польши сообщили, что ФИФА до сих пор не приняла решения по матчу с Россией
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«ФИФА до сих пор не приняла решения по матчу плей-офф Россия — Польша. Мы не получали никаких документов по этому поводу. Вся информация, которая появляется на эту тему в СМИ, — сугубо домыслы», — написал Квятковский в Twitter.
28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. По этой причине россияне не смогут сыграть с поляками, матч с которыми был запланирован в марте. Однако РФС намерен подать апелляцию на данное решение в CAS.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о своём будущем.