В сборной Польши сообщили, что ФИФА до сих пор не приняла решения по матчу с Россией

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Пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковский заявил, что команда пока не получала официальных подтверждений об отмене стыкового матча чемпионата мира 2022 года с Россией.
В сборной Польши сообщили, что ФИФА до сих пор не приняла решения по матчу с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © David Ramos - FIFA

«ФИФА до сих пор не приняла решения по матчу плей-офф Россия — Польша. Мы не получали никаких документов по этому поводу. Вся информация, которая появляется на эту тему в СМИ, — сугубо домыслы», — написал Квятковский в Twitter.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. По этой причине россияне не смогут сыграть с поляками, матч с которыми был запланирован в марте. Однако РФС намерен подать апелляцию на данное решение в CAS.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о своём будущем.

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