На Украине призвали лишить Тимощука всех титулов 

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола сделал заявление по поводу нарушений кодекса бывшим игроком сборной Анатолием Тимощуком.

Тимощук не сделал ни одного публичного заявления после начала конфликта с Россией и не остановил своё сотрудничество с «Зенитом». Таким сознательным выбором Тимощук наносит ущерб имиджу украинского футбола и нарушает кодекс этики и честной игры УАФ, сообщает пресс-служба ассоциации.

В УАФ уточнили, что требуют лишить бывшего капитана сборной Украины всех государственных наград и титулов.

Тимощук является рекордсменом сборной Украины по количеству проведённых матчей, чемпионом Украины, Германии, России, победителем Лиги чемпионов УЕФА, а также обладателем Суперкубка УЕФА. С 2017 года Тимощук работает тренером «Зенита».

Ранее сообщалось что Клаудиньо, Малком и Алберто намерены остаться в «Зените».