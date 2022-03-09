Ловрен вызван в сборную Хорватии на товарищеские матчи

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен приглашён в сборную Хорватии на товарищеский турнир в Дохе (Катар).

Команда Хорватии в рамках товарищеского турнира проведёт два матча: со Словенией (26 марта) и Болгарией (29 марта).

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее агент Кухты опроверг слухи о возвращении игрока в «Славию».