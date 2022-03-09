Ловрен вызван в сборную Хорватии на товарищеские матчи
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Команда Хорватии в рамках товарищеского турнира проведёт два матча: со Словенией (26 марта) и Болгарией (29 марта).
Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.
Ранее агент Кухты опроверг слухи о возвращении игрока в «Славию».