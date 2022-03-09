Агент Кухты опроверг слухи о возвращении игрока в «Славию»

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Агент нападающего московского «Локомотива» Яна Кухты Милан Мартинович отреагировал на информацию о возможном возвращении своего клиента в чешскую «Славию».
Агент Кухты опроверг слухи о возвращении игрока в «Славию»
  • globallookpress.com
  • © Keystone Press Agency

«Информация про возвращение Кухты в «Славию» — неправда. Ян остаётся в «Локомотиве», на данный момент никаких проблем нет, его всё устраивает. Этот вопрос не обсуждался», — цитирует агента Sport24.

«Локомотив» одержал победу над «Химками» со счётом 3:2 в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), а победный мяч забил новичок красно-зелёных Ян Кухта. При этом он не отбыл дисквалификацию в чемпионате Чехии, где выступал за пражскую «Славию». В связи с этим «Химки» подали протест, так как по регламенту игрок должен был отбыть дисквалификацию.

Ранее в «Химках» рассказали о состоянии травмированного Жиркова.

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