Агент Кухты опроверг слухи о возвращении игрока в «Славию»

Агент нападающего московского «Локомотива» Яна Кухты Милан Мартинович отреагировал на информацию о возможном возвращении своего клиента в чешскую «Славию».

«Информация про возвращение Кухты в «Славию» — неправда. Ян остаётся в «Локомотиве», на данный момент никаких проблем нет, его всё устраивает. Этот вопрос не обсуждался», — цитирует агента Sport24.

«Локомотив» одержал победу над «Химками» со счётом 3:2 в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), а победный мяч забил новичок красно-зелёных Ян Кухта. При этом он не отбыл дисквалификацию в чемпионате Чехии, где выступал за пражскую «Славию». В связи с этим «Химки» подали протест, так как по регламенту игрок должен был отбыть дисквалификацию.

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