В «Химках» рассказали о состоянии травмированного Жиркова
- РИА Новости
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«По Жиркову пока нет ясности. Смотрим на его состояние. Всё решит медштаб в день игры, будет готов — сыграет», — цитирует Терюшкова Sport24.
Футболист получил травму в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» (2:3). Он вынужденно покинул поле в первом тайме.
Следующий матч «Химки» проведут на своём поле с «Сочи». Встреча пройдёт 13 марта.
Ранее экс-футболист молодёжной команды «Зенита» рассказал, почему рано завершил карьеру.