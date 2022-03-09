В «Химках» рассказали о состоянии травмированного Жиркова

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков рассказал о состоянии защитника Юрия Жиркова.

«По Жиркову пока нет ясности. Смотрим на его состояние. Всё решит медштаб в день игры, будет готов — сыграет», — цитирует Терюшкова Sport24.

Футболист получил травму в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» (2:3). Он вынужденно покинул поле в первом тайме.

Следующий матч «Химки» проведут на своём поле с «Сочи». Встреча пройдёт 13 марта.

Ранее экс-футболист молодёжной команды «Зенита» рассказал, почему рано завершил карьеру.