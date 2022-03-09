Экс-футболист молодёжной команды «Зенита» рассказал, почему рано завершил карьеру
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Между двумя сборами случилась травма крестообразных связок, я остался без команды, и это немножко мои планы подпортило. Я восстановился самостоятельно, где-то семь месяцев у меня на это ушло», — цитирует Бобровского сайт РФС.
Он рассказал, что пытался реабилитировать свою карьеру в «Крыльях Советов» и «Академии», но после травмы нагрузки давались тяжело. По словам экс-футболиста, он продержался ещё год, но уже понимал: время упущено.
В составе юношеской сборной России U-17 Бобровский стал победителем чемпионата Европы 2006 года.
Ранее экс-игрок сборной России U-17 Бобровский рассказал о победе на Евро-2006.