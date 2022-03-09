Экс-футболист молодёжной команды «Зенита» рассказал, почему рано завершил карьеру

Бывший футболист юношеской сборной России и молодёжной команды «Зенита», а ныне арбитр в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Кубке России Ян Бобровский рассказал, почему решил завершить карьеру.

«Между двумя сборами случилась травма крестообразных связок, я остался без команды, и это немножко мои планы подпортило. Я восстановился самостоятельно, где-то семь месяцев у меня на это ушло», — цитирует Бобровского сайт РФС.

Он рассказал, что пытался реабилитировать свою карьеру в «Крыльях Советов» и «Академии», но после травмы нагрузки давались тяжело. По словам экс-футболиста, он продержался ещё год, но уже понимал: время упущено.

В составе юношеской сборной России U-17 Бобровский стал победителем чемпионата Европы 2006 года.

Ранее экс-игрок сборной России U-17 Бобровский рассказал о победе на Евро-2006.