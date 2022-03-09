Экс-игрок сборной России U-17 Бобровский рассказал о победе на Евро-2006

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Бывший футболист юношеской сборной России, а ныне арбитр в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Кубке России Ян Бобровский рассказал о победе на Евро U-17 в 2006 году.
Экс-игрок сборной России U-17 Бобровский рассказал о победе на Евро-2006
  • Gettyimages.ru
  • © MihailDechev

«Весь этот Евро был как большая сказка. Когда мы туда ехали, никто и не думал, что мы можем быть в финале. Но всё складывалось, мы вели в счёте, последний угловой — и в голову закрадывалась мысль: «Не дай бог, сейчас последний угловой, и как обидно будет», — цитирует Бобровского сайт РФС.

Он также рассказал, что главный тренер команды Игорь Колыванов пытался донести до всех футболистов, что в таком возрасте нет большой разницы в классе. Он добавил, что к Евро они готовились больше психологически, не было никаких высоких физических нагрузок. 

В финале Евро — 2006 U-17 сборная России обыграла в серии пенальти команду Чехии со счётом 5:3. Счёт основного и дополнительного времени — 2:2.

Ранее Хачатурянц сообщил, что вернётся в Россию 20 марта.

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