Экс-игрок сборной России U-17 Бобровский рассказал о победе на Евро-2006
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«Весь этот Евро был как большая сказка. Когда мы туда ехали, никто и не думал, что мы можем быть в финале. Но всё складывалось, мы вели в счёте, последний угловой — и в голову закрадывалась мысль: «Не дай бог, сейчас последний угловой, и как обидно будет», — цитирует Бобровского сайт РФС.
Он также рассказал, что главный тренер команды Игорь Колыванов пытался донести до всех футболистов, что в таком возрасте нет большой разницы в классе. Он добавил, что к Евро они готовились больше психологически, не было никаких высоких физических нагрузок.
В финале Евро — 2006 U-17 сборная России обыграла в серии пенальти команду Чехии со счётом 5:3. Счёт основного и дополнительного времени — 2:2.
Ранее Хачатурянц сообщил, что вернётся в Россию 20 марта.