Хачатурянц сообщил, что вернётся в Россию 20 марта

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц сообщил, когда намерен вернуться в Россию.
Хачатурянц сообщил, что вернётся в Россию 20 марта
  • РИА Новости

«В данный момент я нахожусь не в России по личным обстоятельствам. Мой прилёт в Москву запланирован на 20 марта», — цитирует РИА Новости Хачатурянца.

Он подчеркнул, что сейчас в РПЛ много работы и задач. Хачатурянц дал понять, что постоянно находится на связи с коллегами и клубами.

Хачатурянц сменил на посту президента РПЛ в ноябре 2021 года Сергея Прядкина.

Ближайший, 21-й тур РПЛ пройдёт 12—14 марта.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Российского футбольного союза (РФС) на решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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