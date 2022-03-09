Хачатурянц сообщил, что вернётся в Россию 20 марта
- РИА Новости
«В данный момент я нахожусь не в России по личным обстоятельствам. Мой прилёт в Москву запланирован на 20 марта», — цитирует РИА Новости Хачатурянца.
Он подчеркнул, что сейчас в РПЛ много работы и задач. Хачатурянц дал понять, что постоянно находится на связи с коллегами и клубами.
Хачатурянц сменил на посту президента РПЛ в ноябре 2021 года Сергея Прядкина.
Ближайший, 21-й тур РПЛ пройдёт 12—14 марта.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Российского футбольного союза (РФС) на решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).