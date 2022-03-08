CAS зарегистрировал апелляции РФС на решения ФИФА и УЕФА

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Российского футбольного союза (РФС) на решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

РФС потребует в суде восстановить все российские команды в турнирах, в которых они принимали участие, а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Таким образом, сборная России не сыграет в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года и пропустит финальную часть турнира в Катаре. Московский «Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом».

Ранее Сёмин заявил, что уровень РПЛ не упадёт, если из чемпионата уедут легионеры.