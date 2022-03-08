CAS зарегистрировал апелляции РФС на решения ФИФА и УЕФА
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- © Richard Juilliart - UEFA
РФС потребует в суде восстановить все российские команды в турнирах, в которых они принимали участие, а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено.
Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.
Таким образом, сборная России не сыграет в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года и пропустит финальную часть турнира в Катаре. Московский «Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом».
Ранее Сёмин заявил, что уровень РПЛ не упадёт, если из чемпионата уедут легионеры.