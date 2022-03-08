Сёмин заявил, что уровень РПЛ не упадёт, если из чемпионата уедут легионеры
- РИА Новости
«Я думаю, у российских футболистов появится возможность проявить себя, если уедут иностранцы. Но думаю, что легионеры не уедут из России — они тут неплохо работают, тренируются, и команда обеспечивает», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».
Он также отметил, что уровень российского чемпионата не пострадает в связи с отъездом иностранных игроков. По мнению Сёмина, высококачественные легионеры играют только в «Зените» и ЦСКА.
«Стоит также задуматься о развитии программы детско-юношеского футбола, для того чтобы уровень футбола в стране значительно вырос», — добавил Сёмин.
Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.
Ранее арбитр Федотов оценил судейство в матче «Локомотив» — «Химки».