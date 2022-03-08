Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Локомотив» — «Химки»

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Химки» (3:2).

«Здесь работал Любимов. Мягко говоря, не очень хорошая игра: большое количество пропусков фолов со стороны арбитра, непоказ жёлтой карточки Баринову за неспортивное поведение. Ключевой эпизод на 40-й минуте — неправильный показ второй жёлтой карточки Виане. В этом эпизоде игрок «Химок» не делал ничего серьёзного», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Он поставил оценку судье — 7,6.

«Локомотив» одержал победу над «Химками» со счётом 3:2, а победный мяч забил новичок красно-зелёных Ян Кухта. При этом он не отбыл дисквалификацию в чемпионате Чехии, где выступал за пражскую «Славию». В связи с этим «Химки» подали протест, так как по регламенту игрок должен был отбыть дисквалификацию.

Ранее Боярский заявил, что «Динамо» рано думать о чемпионстве, молоко на губах ещё не обсохло.