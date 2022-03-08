Боярский: «Динамо» рано думать о чемпионстве, молоко на губах ещё не обсохло

Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о перспективах «Динамо» выиграть чемпионат России в сезоне-2021/22.

«Серьёзная конкуренция с «Зенитом» может быть в перспективе. А пока «Динамо» рано думать о чемпионстве. Что называется, молоко на губах ещё не обсохло. Хотя команда очень интересная, молодая», — цитирует Боярского Sport24.

Он также добавил, что «Динамо» в следующем году может претендовать на чемпионство, на данный же момент «Зенит» на две головы выше.

«Динамо» с 39 очками занимает второе место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.

Ранее АПЛ запретила трансляции своих матчей в России.