Боярский: «Динамо» рано думать о чемпионстве, молоко на губах ещё не обсохло
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«Серьёзная конкуренция с «Зенитом» может быть в перспективе. А пока «Динамо» рано думать о чемпионстве. Что называется, молоко на губах ещё не обсохло. Хотя команда очень интересная, молодая», — цитирует Боярского Sport24.
Он также добавил, что «Динамо» в следующем году может претендовать на чемпионство, на данный же момент «Зенит» на две головы выше.
«Динамо» с 39 очками занимает второе место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.
Ранее АПЛ запретила трансляции своих матчей в России.