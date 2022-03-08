АПЛ запретила трансляции своих матчей в России
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«Английская премьер-лига и её клубы сегодня единогласно приняли решение приостановить сотрудничество с российским вещательным партнёром «Рамблер» — Okko Sport. Решение вступает в силу немедленно. Также лига решила пожертвовать £1 млн на поддержку народа Украины», — говорится в официальном заявлении АПЛ.
В дальнейшем руководство также расторгнет контракт с «Матч ТВ», который транслирует матчи Кубка Англии.
Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Кроос попал в заявку «Реала» на ответный матч Лиги чемпионов с ПСЖ.