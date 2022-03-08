Кроос попал в заявку «Реала» на ответный матч Лиги чемпионов с ПСЖ
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Футболист сможет принять участие в ответной встрече. Ранее Кроос сыграл в матче испанской Примеры с «Реал Сосьедад» (4:1) из-за травмы подколенного сухожилия.
Полузащитник занимается в общей группе за день до ответного матча.
Встреча пройдёт 9 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В первом матче ПСЖ минимально обыграл «Реал». Единственный гол забил Килиан Мбаппе.
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