Кроос попал в заявку «Реала» на ответный матч Лиги чемпионов с ПСЖ

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Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос попал в заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен».
Кроос попал в заявку «Реала» на ответный матч Лиги чемпионов с ПСЖ
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

Футболист сможет принять участие в ответной встрече. Ранее Кроос сыграл в матче испанской Примеры с «Реал Сосьедад» (4:1) из-за травмы подколенного сухожилия.

Полузащитник занимается в общей группе за день до ответного матча.

Встреча пройдёт 9 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В первом матче ПСЖ минимально обыграл «Реал». Единственный гол забил Килиан Мбаппе.

Ранее в «Спартаке» назвали фейковой новость о переходе Айртона в «Фенербахче».

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