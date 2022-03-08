В «Спартаке» назвали фейковой новость о переходе Айртона в «Фенербахче»

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о возможное уходе из команды защитника Айртона.

«В ближайшие дни будет появляться много сообщений наподобие этой фейковой новости от турецких журналистов. Мы не можем опровергать каждую. Все намерены продолжить играть за «Спартак», — цитирует Зеленова Sport24.

Турецкие СМИ сообщали о том, что «Фенербахче» достиг договорённости о подписании футболиста. Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее болельщики «Ференцвароша» выступили против увольнения Черчесова из-за ситуации на Украине.

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