В «Спартаке» назвали фейковой новость о переходе Айртона в «Фенербахче»
«В ближайшие дни будет появляться много сообщений наподобие этой фейковой новости от турецких журналистов. Мы не можем опровергать каждую. Все намерены продолжить играть за «Спартак», — цитирует Зеленова Sport24.
Турецкие СМИ сообщали о том, что «Фенербахче» достиг договорённости о подписании футболиста. Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.
Ранее болельщики «Ференцвароша» выступили против увольнения Черчесова из-за ситуации на Украине.