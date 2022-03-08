Болельщики «Ференцвароша» выступили против увольнения Черчесова из-за ситуации на Украине

Болельщики «Ференцвароша» выступили против призыва уволить с поста главного тренера команды Станислава Черчесова из-за ситуации на Украине.

92% болельщиков не поддерживают предложение уволить Черчесова из-за конфликта России и Украины.

Ранее посол Украины в Венгрии Любовь Непоп заявила, что клуб должен уволить российского специалиста.

Напомним, что Черчесов возглавил клуб в декабре 2021 года. До этого он тренировал сборную России по футболу, но из-за неудачного выступления на чемпионате Европы — 2020 подал в отставку.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» подпишет защитника «Спартака» Айртона.