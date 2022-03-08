Источник: «Фенербахче» подпишет защитника «Спартака» Айртона

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Защитник московского «Спартака» Айртон близок к переходу в турецкий «Фенербахче».
Источник: «Фенербахче» подпишет защитника «Спартака» Айртона
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Турецкий клуб достиг договорённости о подписании футболиста, сообщает Ajansspor

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее в «Химках» заявили, что рассчитывают на техническое поражение «Локомотива».

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