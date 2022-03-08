Источник: «Фенербахче» подпишет защитника «Спартака» Айртона

Защитник московского «Спартака» Айртон близок к переходу в турецкий «Фенербахче».

Турецкий клуб достиг договорённости о подписании футболиста, сообщает Ajansspor.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее в «Химках» заявили, что рассчитывают на техническое поражение «Локомотива».