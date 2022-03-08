В «Химках» заявили, что рассчитывают на техническое поражение «Локомотива»
«Вчера отправили в КДК РФС жалобу насчет нападающего «железнодорожников» Яна Кухты. Мы, безусловно, рассчитываем на техническое поражение «Локомотива» — 0:3. Мы изучили все регламенты УЕФА, поэтому рассчитываем на этот исход», — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».
Он также добавил, что Чешская ассоциация футбола уведомила Российский футбольный союз (РФС) о дисквалификации. По мнению Терюшкова, поэтому у «Химок» высокие шансы выиграть дело.
В составе «Локомотива» появился Ян Кухта, перешедший в зимнее трансферное окно из пражской «Славии». В последней игре за чешскую команду футболист получил красную карточку и был отстранён на один матч.
В матче с «Химками» он забил победный гол за «Локомотив».
Ранее в «Зените» заявили, что легионеры не изъявили желание приостановить контракты.