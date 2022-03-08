В «Химках» заявили, что рассчитывают на техническое поражение «Локомотива»

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Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб подал протест по результату матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» (2:3).
В «Химках» заявили, что рассчитывают на техническое поражение «Локомотива»

«Вчера отправили в КДК РФС жалобу насчет нападающего «железнодорожников» Яна Кухты. Мы, безусловно, рассчитываем на техническое поражение «Локомотива» — 0:3. Мы изучили все регламенты УЕФА, поэтому рассчитываем на этот исход», — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».

Он также добавил, что Чешская ассоциация футбола уведомила Российский футбольный союз (РФС) о дисквалификации. По мнению Терюшкова, поэтому у «Химок» высокие шансы выиграть дело.

В составе «Локомотива» появился Ян Кухта, перешедший в зимнее трансферное окно из пражской «Славии». В последней игре за чешскую команду футболист получил красную карточку и был отстранён на один матч.

В матче с «Химками» он забил победный гол за «Локомотив».

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