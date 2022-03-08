В «Зените» заявили, что легионеры не изъявили желания приостановить контракты

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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с легионерами в команде.
В «Зените» заявили, что легионеры не изъявили желания приостановить контракты
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«На сегодняшний момент ни один из легионеров, включая Ловрена, не изъявлял желания воспользоваться правилом ФИФА и приостановить контракт», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Мбаппе самый большой контракт в истории футбола.

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