В «Зените» заявили, что легионеры не изъявили желания приостановить контракты
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«На сегодняшний момент ни один из легионеров, включая Ловрена, не изъявлял желания воспользоваться правилом ФИФА и приостановить контракт», — цитирует Медведева «Чемпионат».
Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.
Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Мбаппе самый большой контракт в истории футбола.