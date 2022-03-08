Источник: ПСЖ предложил Мбаппе самый большой контракт в истории футбола

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Французский «Пари Сен-Жермен» предложил нападающему Килиану Мбаппе самый дорогой контракт в истории футбола.
Источник: ПСЖ предложил Мбаппе самый большой контракт в истории футбола
  • Gettyimages.ru
  • © John Berry

Руководство клуба готово платить футболисту €100 млн в год, сообщает The Independent. Мадридский «Реал», который претендует на Мбаппе, не будет платить игроку такую зарплату. Испанский клуб рассчитывает привлечь футболиста своей историей и потенциалом.

Ранее СМИ сообщали, что Мбаппе отклоняет предложение ПСЖ продлить контракт и по окончании сезона на правах свободного агента собирается перейти в «Реал».

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил 24 мяча и сделал 20 голевых передач.

Ранее Романцев заявил, что Соболев должен заслужить место в основе «Спартака».

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