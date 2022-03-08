Романцев: Соболев должен заслужить место в основе «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался об игре форварда красно-белых Александра Соболева.

«Николсон и Бакаев своей уверенной игрой в матче с «Динамо» подтвердили, что хорошо готовы. Учитывая результативность Николсона, Соболеву придётся очень постараться, чтобы вернуть себе место в составе», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

25-летний нападающий в 24 матчах сезона-2021/22 забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

«Спартак» (26 очков) занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (44).

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