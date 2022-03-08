Габулов считает несправедливым решение ФИФА по легионерам РПЛ

Генеральный директор подмосковных «Химок» Владимир Габулов прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) по легионерам в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Однозначно, решение несправедливое, потому что оно безосновательное, совсем не понятно, в чем виноваты российские клубы», — цитирует Габулова ТАСС.

По его словам, в нынешнем чемпионате уже нарушается спортивный принцип, поскольку некоторые иностранные футболисты в нескольких клубах уехали из России. Более того, сейчас ФИФА даёт основания игрокам приостанавливать контракты без компенсации.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

ФИФА 7 марта установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения вопросов, связанных с ситуацией на Украине.

Ранее в РФС прокомментировали заявление ФИФА о возможности легионеров расторгать контракты.