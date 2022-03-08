Габулов считает несправедливым решение ФИФА по легионерам РПЛ
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«Однозначно, решение несправедливое, потому что оно безосновательное, совсем не понятно, в чем виноваты российские клубы», — цитирует Габулова ТАСС.
По его словам, в нынешнем чемпионате уже нарушается спортивный принцип, поскольку некоторые иностранные футболисты в нескольких клубах уехали из России. Более того, сейчас ФИФА даёт основания игрокам приостанавливать контракты без компенсации.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
ФИФА 7 марта установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения вопросов, связанных с ситуацией на Украине.
Ранее в РФС прокомментировали заявление ФИФА о возможности легионеров расторгать контракты.