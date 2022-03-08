В РФС прокомментировали заявление ФИФА о возможности легионеров расторгать контракты

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Член исполкома Российский футбольный союз (РФС) Михаил Гершкович прокомментировал заявление Международной федерации футбола (ФИФА) о разрешении легионерам клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) приостанавливать контракты до конца.
В РФС прокомментировали заявление ФИФА о возможности легионеров расторгать контракты
  • РИА Новости

«Все люди, которые связаны с футболом, относятся к этому с возмущением. Это чистая политика, которая не имеет ничего общего с футболом», — цитирует Гершковича «Спорт-Экспресс».

Он посоветовал подождать реакцию российских политиков и руководства страны.

Гершкович выразил надежду, что разум восторжествует. Вместе с тем он сомневается, что судебные органы под давлением станут принимать российскую сторону.

Ранее сообщалось, что FACR уведомила РФС о дисквалификации игрока «Локомотива» Кухты.

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