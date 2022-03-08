В РФС прокомментировали заявление ФИФА о возможности легионеров расторгать контракты
- РИА Новости
«Все люди, которые связаны с футболом, относятся к этому с возмущением. Это чистая политика, которая не имеет ничего общего с футболом», — цитирует Гершковича «Спорт-Экспресс».
Он посоветовал подождать реакцию российских политиков и руководства страны.
Гершкович выразил надежду, что разум восторжествует. Вместе с тем он сомневается, что судебные органы под давлением станут принимать российскую сторону.
Ранее сообщалось, что FACR уведомила РФС о дисквалификации игрока «Локомотива» Кухты.