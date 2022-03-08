FACR уведомила РФС о дисквалификации игрока «Локомотива» Кухты

В Футбольной ассоциации Чехии (FACR) сообщили, что своевременно проинформировали Российский футбольный союз (РФС) о дисквалификации нападающего московского «Локомотива» Яна Кухты.

«FACR проинформировала РФС о дисциплинарном взыскании Кухты в соответствии с трансферным регламентом Международной федерации футбола (ФИФА)», — цитирует председателя дисциплинарной комиссии чешской Футбольной ассоциации лиги (LFA) Рихарда Бачека isport.blesk.cz.

В составе «Локомотива» в матче 20-го тура чемпионата России с «Химками» появился Кухта, перешедший в зимнее трансферное окно из пражской «Славии». В последней игре за чешскую команду футболист получил красную карточку и был отстранён на один матч.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу железнодорожников. Победный гол забил Кухта.

Ранее в КДК рассказали об условиях рассмотрения протеста «Химок».