FACR уведомила РФС о дисквалификации игрока «Локомотива» Кухты
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«FACR проинформировала РФС о дисциплинарном взыскании Кухты в соответствии с трансферным регламентом Международной федерации футбола (ФИФА)», — цитирует председателя дисциплинарной комиссии чешской Футбольной ассоциации лиги (LFA) Рихарда Бачека isport.blesk.cz.
В составе «Локомотива» в матче 20-го тура чемпионата России с «Химками» появился Кухта, перешедший в зимнее трансферное окно из пражской «Славии». В последней игре за чешскую команду футболист получил красную карточку и был отстранён на один матч.
Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу железнодорожников. Победный гол забил Кухта.
Ранее в КДК рассказали об условиях рассмотрения протеста «Химок».