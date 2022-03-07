В КДК рассказали об условиях рассмотрения протеста «Химок»

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В контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС) отреагировали на новость о намерении «Химок» подать протест из-за участия в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» форварда железнодорожников Яна Кухты.
В КДК рассказали об условиях рассмотрения протеста «Химок»
  • РИА Новости

«Да, протест от «Химок» был действительно подан. Он будет рассматриваться в обычном режиме», — цитирует руководителя КДК РФС Артура Григорьянца «Спорт-Экспресс».

В составе «Локомотива» появился Ян Кухта, перешедший в зимнее трансферное окно из пражской «Славии». В последней игре за чешскую команду футболист получил красную карточку и был отстранён на один матч.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу железнодорожников. Победный гол забил Кухта.

Ранее «Рубин» в компенсированное время вырвал победу у «Ахмата» в матче 20-го тура РПЛ.

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