В КДК рассказали об условиях рассмотрения протеста «Химок»
- РИА Новости
«Да, протест от «Химок» был действительно подан. Он будет рассматриваться в обычном режиме», — цитирует руководителя КДК РФС Артура Григорьянца «Спорт-Экспресс».
В составе «Локомотива» появился Ян Кухта, перешедший в зимнее трансферное окно из пражской «Славии». В последней игре за чешскую команду футболист получил красную карточку и был отстранён на один матч.
Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу железнодорожников. Победный гол забил Кухта.
Ранее «Рубин» в компенсированное время вырвал победу у «Ахмата» в матче 20-го тура РПЛ.