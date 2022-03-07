«Рубин» в компенсированное время вырвал победу у «Ахмата» в матче 20-го тура РПЛ

В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский «Ахмат» принимал на своём поле казанский «Рубин».

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе хозяев забитым мячом на третьей минуте отметился Даниил Уткин. На 50-й минуте Виталий Лисакович сравнял счёт в матче. В компенсированное время (91′) Андерс Дрейер забил победный гол за «Рубин».

Таким образом, «Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. «Рубин» — на десятой позиции (25 очков).

Ранее L’Equipe сообщила, что Мбаппе сможет сыграть в ответном матче с «Реалом».