L’Equipe: Мбаппе сможет сыграть в ответном матче с «Реалом»

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе избежал серьёзной травмы.

Футболист получил повреждение левой ноги на тренировке 7 марта, сообщает L’Equipe. Он прошёл медицинское обследование, которое выявило только гематому, а не перелом.

Таким образом, Мбаппе сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Встреча пройдёт 9 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

В первом матче ПСЖ минимально обыграл «Реал». Единственный гол в забил Мбаппе.

Ранее Тhe Telegraph сообщил, что трансляции игр АПЛ в России будут прекращены в течение 24 часов.