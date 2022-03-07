The Telegraph: трансляции игр АПЛ в России будут прекращены в течение 24 часов

Представители английской Премьер-лиги и Английской футбольной лиги приняли решение прекратить трансляции соревнований в России.

По информации The Telegraph, трансляции будут прекращены в течение 24 часов. Отмечается, что юристы уже проконсультировали руководство и дали разрешение на расторжение контракта с российской компанией Rambler Media.

В дальнейшем руководство также расторгнет контракт с «Матч ТВ», который транслирует матчи Кубка Англии.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что РФС подал апелляцию в CAS на решения ФИФА и УЕФА.