The Telegraph: трансляции игр АПЛ в России будут прекращены в течение 24 часов

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Представители английской Премьер-лиги и Английской футбольной лиги приняли решение прекратить трансляции соревнований в России.
The Telegraph: трансляции игр АПЛ в России будут прекращены в течение 24 часов
  • Gettyimages.ru

По информации The Telegraph, трансляции будут прекращены в течение 24 часов. Отмечается, что юристы уже проконсультировали руководство и дали разрешение на расторжение контракта с российской компанией Rambler Media.

В дальнейшем руководство также расторгнет контракт с «Матч ТВ», который транслирует матчи Кубка Англии. 

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что РФС подал апелляцию в CAS на решения ФИФА и УЕФА.

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