«Матч ТВ»: РФС подал апелляцию в CAS на решения ФИФА и УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, РФС потребует восстановить все российские команды в турнирах, в которых они принимали участие, а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Таким образом, сборная России не сыграет в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года и пропустит финальную часть турнира в Катаре. Московский «Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом».

Ранее Круговой поделился эмоциями от дебютного гола в составе «Зенита».