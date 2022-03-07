«Матч ТВ»: РФС подал апелляцию в CAS на решения ФИФА и УЕФА

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Российский футбольный союз (РФС) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.
«Матч ТВ»: РФС подал апелляцию в CAS на решения ФИФА и УЕФА
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Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, РФС потребует восстановить все российские команды в турнирах, в которых они принимали участие, а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Таким образом, сборная России не сыграет в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года и пропустит финальную часть турнира в Катаре. Московский «Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом».

Ранее Круговой поделился эмоциями от дебютного гола в составе «Зенита».

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