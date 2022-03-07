Круговой поделился эмоциями от дебютного гола в составе «Зенита»

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился впечатлениями от дебютного гола в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (2:0).

«Чувствую радость — забил первый гол за «Зенит». Очень рад тому, что у меня получилось. Гол получился курьёзным — я бил по мячу, Голубев подставил ногу, получился рикошет — и мяч полетел в девятку», — цитирует Кругового пресс-служба «Зенита».

Он добавил, что не хотел праздновать гол из уважения к своей команды, но одноклубники пошлёпали его по голове.

«Зенит» уверенно обыграл «Уфу» в матче 20-го тура РПЛ со счётом 2:0.

Таким образом, «Зенит» укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. «Уфа» — на 15-й позиции (16 очков).

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