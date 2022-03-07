Фанаты клуба «Црвена Звезда» спели «Катюшу» в поддержку России

Короткая ссылка
Фанаты футбольного клуба «Црвена Звезда» из Белграда выразили поддержку России в связи с последними событиями.
Фанаты клуба «Црвена Звезда» спели «Катюшу» в поддержку России
  • Gettyimages.ru

Telegram-канал URA.RU опубликовал видео, как болельщики поют песню «Катюша» в поддержку России. 

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Таким образом, сборная России не сыграет в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года и пропустит финальную часть турнира в Катаре. Московский «Спартак» должен быть сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом».

Ранее Канчельскис отреагировал на победу «Зенита» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Уфой» (2:0).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить