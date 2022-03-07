Фанаты клуба «Црвена Звезда» спели «Катюшу» в поддержку России

Фанаты футбольного клуба «Црвена Звезда» из Белграда выразили поддержку России в связи с последними событиями.

Telegram-канал URA.RU опубликовал видео, как болельщики поют песню «Катюша» в поддержку России.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Таким образом, сборная России не сыграет в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года и пропустит финальную часть турнира в Катаре. Московский «Спартак» должен быть сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом».

Ранее Канчельскис отреагировал на победу «Зенита» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Уфой» (2:0).