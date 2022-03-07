Канчельскис: давно было понятно, что «Зенит» будет чемпионом

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на победу «Зенита» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Уфой» (2:0).
Канчельскис: давно было понятно, что «Зенит» будет чемпионом
  • РИА Новости

«Три очка есть три очка. Самое главное, что уже на пять пунктов оторвались от «Динамо». Как бы там ни ругались, давно было понятно, что «Зенит» будет чемпионом! Они и по составу сильнее», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что «Динамо» играет нестабильно. По мнению Канчельскиса, для команды будет приоритетом оформление дубля.

«Зенит» уверенно обыграл «Уфу» в матче 20-го тура РПЛ со счётом 2:0. 

Таким образом, «Зенит» укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. «Уфа» — на 15-й позиции (16 очков).

Ранее агент Языджи заявил, что футболист хочет остаться в ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить