Канчельскис: давно было понятно, что «Зенит» будет чемпионом

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на победу «Зенита» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Уфой» (2:0).

«Три очка есть три очка. Самое главное, что уже на пять пунктов оторвались от «Динамо». Как бы там ни ругались, давно было понятно, что «Зенит» будет чемпионом! Они и по составу сильнее», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что «Динамо» играет нестабильно. По мнению Канчельскиса, для команды будет приоритетом оформление дубля.

«Зенит» уверенно обыграл «Уфу» в матче 20-го тура РПЛ со счётом 2:0.

Таким образом, «Зенит» укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. «Уфа» — на 15-й позиции (16 очков).

Ранее агент Языджи заявил, что футболист хочет остаться в ЦСКА.