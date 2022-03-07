Канчельскис: давно было понятно, что «Зенит» будет чемпионом
- РИА Новости
«Три очка есть три очка. Самое главное, что уже на пять пунктов оторвались от «Динамо». Как бы там ни ругались, давно было понятно, что «Зенит» будет чемпионом! Они и по составу сильнее», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что «Динамо» играет нестабильно. По мнению Канчельскиса, для команды будет приоритетом оформление дубля.
«Зенит» уверенно обыграл «Уфу» в матче 20-го тура РПЛ со счётом 2:0.
Таким образом, «Зенит» укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. «Уфа» — на 15-й позиции (16 очков).
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