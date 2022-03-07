Агент Языджи заявил, что футболист хочет остаться в ЦСКА

Агент полузащитника московского ЦСКА Юсуфа Языджи Адем Чебеджи заявил о нежелании его клиента покидать Россию.

«Ни о каком специальном трансферном окне не думаем. Языджи — игрок ЦСКА, он счастлив в клубе и хочет остаться», — цитирует агента Sport24.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешит иностранным игрокам российских клубов приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

ФИФА позволит российским легионерам заключить контракты с зарубежными клубами до 30 июня. После окончания срока действия соглашений футболисты должны вернуться в расположение своих российских команд.

Ранее сообщалось, что глава российских судей Витор Перейра уехал в Португалию.