Агент Языджи заявил, что футболист хочет остаться в ЦСКА

Короткая ссылка
Агент полузащитника московского ЦСКА Юсуфа Языджи Адем Чебеджи заявил о нежелании его клиента покидать Россию.
Агент Языджи заявил, что футболист хочет остаться в ЦСКА
  • РИА Новости

«Ни о каком специальном трансферном окне не думаем. Языджи — игрок ЦСКА, он счастлив в клубе и хочет остаться», — цитирует агента Sport24.

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешит иностранным игрокам российских клубов приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

ФИФА позволит российским легионерам заключить контракты с зарубежными клубами до 30 июня. После окончания срока действия соглашений футболисты должны вернуться в расположение своих российских команд.

Ранее сообщалось, что глава российских судей Витор Перейра уехал в Португалию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить