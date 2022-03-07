СЭ: глава российских судей Витор Перейра уехал в Португалию

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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Витор Перейра уехал из России в Португалию.

По информации «Спорт-Экспресса», последнее совещание арбитров Российской премьер-лиги (РПЛ) проводил не Перейра, а руководитель проекта VAR Кирилл Верхолетов. Отмечается, что заместитель — финн Йоуни Хютия — пока находится в Москве.

Перейра возглавил департамент судейства РФС 23 сентября 2021 года. Соглашение с португальским специалистом рассчитано на два сезона. На этом посту Перейра сменил венгра Виктора Кашшаи. 

Ранее «Сочи» на 92-й минуте вырвал победу у «Ростова» в матче 20-го тура РПЛ.

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