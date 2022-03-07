«Сочи» на 92-й минуте вырвал победу у «Ростова» в матче 20-го тура РПЛ

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В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» принимал на своём поле «Сочи».

Встреча в Ростове на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 92-й минуте с пенальти забил нападающий «Сочи» Кристиан Нобоа. На 95-й минуте с поля был удалён вратарь «Ростова» Сергей Песьяков.

По итогам 20 туров РПЛ «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Ростов» — на 14-й позиции (18 очков).

Ранее сообщалось, что Мбаппе получил травму за два дня до ответного матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.

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