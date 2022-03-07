Мбаппе получил травму за два дня до ответного матча с «Реалом» в Лиге чемпионов

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе получил травму во время тренировки.

7 марта футболист на тренировке получил повреждение, сообщает RMC Sport. Отмечается, что о характере травмы станет известно после медицинского обследования.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ минимально обыграл мадридский «Реал». Единственный гол в матче забил Мбаппе.

Ответная игра пройдёт 9 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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