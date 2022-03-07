Сторожук прокомментировал своё назначение на пост и. о. главного тренера «Краснодара»

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Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал своё назначение на эту должность.

«Буду ли руководить «Краснодаром» до конца сезона? Время покажет. На данный момент я буду готовить команду к предстоящим играм. Назначение произошло так: спросили, готов ли я, я сказал, что готов», — цитирует Сторожука ТАСС.

Напомним, что краснодарский клуб отпустил всех своих легионеров, сохранив с ними контракты. Клуб также покинул главный тренер команды Даниэль Фарке.

«Краснодар» на своём поле одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:1.

Ранее Кавазашвили заявил, что российские легионеры никому не нужны в Европе.

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