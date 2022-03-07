Сторожук прокомментировал своё назначение на пост и. о. главного тренера «Краснодара»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал своё назначение на эту должность.

«Буду ли руководить «Краснодаром» до конца сезона? Время покажет. На данный момент я буду готовить команду к предстоящим играм. Назначение произошло так: спросили, готов ли я, я сказал, что готов», — цитирует Сторожука ТАСС.

Напомним, что краснодарский клуб отпустил всех своих легионеров, сохранив с ними контракты. Клуб также покинул главный тренер команды Даниэль Фарке.

«Краснодар» на своём поле одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:1.

Ранее Кавазашвили заявил, что российские легионеры никому не нужны в Европе.