Кавазашвили: российские легионеры никому не нужны в Европе

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о возможном разрешении Международной федерации футбола (ФИФА) иностранным игрокам российских клубов приостанавливать трудовые договоры до июня 2022 года и переходить в другие лиги.

«Легионеры, которые играют в России, будут никому не нужны в Европе. У нас очень слабенькие иностранцы в лиге. Всякий хлам сюда сбрасывают и огромные агентские дают», — цитирует Кавазашвили Sport24.

Он также добавил, что, расторгнув контракт с российскими клубами, иностранные игроки не смогут найти себе команду в Европе. По мнению ветерана, на них нет спроса.

«Посмотрите на Крала и Влашича в «Вест Хэме» — лавочку задом полируют, вот и всё», — добавил Кавазашвили.

Ранее генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение разрешить иностранным игрокам в чемпионатах России и Украины приостанавливать контракты до июня.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее агент заявил, что Варела не может спать из-за ситуации вокруг, ждём шагов от «Динамо».

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