Агент: Варела не может спать из-за ситуации вокруг, ждём шагов от «Динамо»

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Агент защитника московского «Динамо» Гильермо Варелы, Оскар Бентанкур прокомментировал состояние футболиста из-за обострившейся политической ситуации между Россией и Украиной.

«Вареле очень плохо из-за всей ситуации вокруг. Он не может спать. Сейчас мы ждём и посмотрим, что будет делать «Динамо», какие будут шаги. Сейчас мы знаем не так много, не знаем, будут ли игроки иметь право расторгнуть контракт», — цитирует агента  «Чемпионат».

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» в Москве на стадионе «ВТБ Арена» уступил «Спартаку» со счётом 0:2. Варела был удалён с поля в первом тайме.

«Динамо» с 39 очками занимает второе место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. При этом у петербургского коллектива есть матч в запасе.

Ранее в Польше прокомментировали информацию о возможном переносе стыкового матча с Россией.

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