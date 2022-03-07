Агент: Варела не может спать из-за ситуации вокруг, ждём шагов от «Динамо»
«Вареле очень плохо из-за всей ситуации вокруг. Он не может спать. Сейчас мы ждём и посмотрим, что будет делать «Динамо», какие будут шаги. Сейчас мы знаем не так много, не знаем, будут ли игроки иметь право расторгнуть контракт», — цитирует агента «Чемпионат».
В матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» в Москве на стадионе «ВТБ Арена» уступил «Спартаку» со счётом 0:2. Варела был удалён с поля в первом тайме.
«Динамо» с 39 очками занимает второе место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. При этом у петербургского коллектива есть матч в запасе.
Ранее в Польше прокомментировали информацию о возможном переносе стыкового матча с Россией.