В Польше прокомментировали информацию о возможном переносе стыкового матча с Россией

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Пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковски прокомментировал информацию о возможном переносе стыкового матча чемпионата мира 2022 года со сборной России.

«На данный момент мы не получали от ФИФА никакой информации по нашему стыковому матчу против России», — цитирует  Квятковски «Чемпионат».

Как сообщает Sport Interia, существует вероятность, что стыковой матч между Россией и Польшей может быть перенесён на июнь. В Международной федерации футбола (ФИФА) пытаются найти решение, чтобы сборная России по футболу смогла продолжить борьбу в квалификации чемпионата мира 2022 года после её отстранения из-за ситуации на Украине.

Ранее Ловчев заявил, что «Динамо» рано пока бороться за золото чемпионата России.

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