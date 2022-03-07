Ловчев: «Динамо» рано пока бороться за золото чемпионата России

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (2:0).

«Скажу так: «Спартак» сыграл в силу своих сегодняшних возможностей, а «Динамо» сыграло хуже, чем могло бы. И что мы вчера увидели — команда борется за чемпионство? Нет, рано пока «Динамо» бороться за золото», — цитирует Ловчева «Советский спорт».

Он также отметил поведение главного тренера «Динамо» Сандро Шварца, который был заведён и на повышенных тонах разговаривал с судьей. Ловчев посоветовал бы специалисту разобраться со своим защитником Варелой, который сыграл крайне грубо.

6 марта «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 0:2 в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

«Динамо» с 39 очками занимает второе место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. При этом у петербургского коллектива есть матч в запасе. «Спартак» — девятый (26 очков).

Ранее «Краснодар» в первом матче без легионеров обыграл «Урал» в 20-м туре РПЛ.